Try Sutrisno Meninggal, SBY: Beliau Prajurit dan Patriot

jakarta.jpnn.com - Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno sebagai negarawan.

SBY dan anaknya, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, mengikuti upacara militer pemakaman Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3).

"Beliau (seorang, red) prajurit dan patriot,” kata SBY.

SBY juga memuji karakter leadership yang dimiliki Try Sutrisno semasa hidup.

“Beliau pemimpin. Beliau contoh teladan dengan keluarga beliau,” ujar SBY.

Ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu juga memuji sifat Try Sutrisno semasa hidup.

“Di atas segalanya, beliau negarawan," kata SBY.

Dalam prosesi upacara, Presiden Prabowo Subianto membacakan apel persada.