Ketua Umum KB PII: Trump dan Netanyahu Bandit Peradaban Dunia

Selasa, 03 Maret 2026 – 19:50 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat KB PII Nasrullah Larada. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) mengecam keras tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menyerang Iran.

"Trump dan Netanyahu layak disebut bandit peradaban dunia karena memorakperandakan hukum dan peradaban dunia," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat KB PII Nasrullah Larada, Selasa (3/3).

Menurut Nasrullah, Trump dan Netanyahu tidak layak dijadikan pemimpin. Sebab, mereka menyerang sekolah dan warga sipil di Iran.

"Apa yang Trump dan Netanyahu lakukan, yang berbuntut perang di Timur Tengah jadi berkepanjangan, adalah melakukan kejahatan peradaban," tutur Nasrullah.

Nasrullah meminta PBB untuk memberi sanksi moral kepada kedua penjahat perang dan perusak moral dunia itu. 

"Trump dan Netanyahu layak disebut bandit peradaban dunia," tegas Nasrullah.

Ketum KB PII itu menyerukan kepada negara Islam di Timur Tengah bersatu menolak segala bentuk pembunuhan massal melalaui penyerbuan massal oleh Trumph dan Netanyahu.

"Negara-negara Islam harus bersatu memberikan pelajatan kepada Trump dan Netanyahu," kata Nasrullah. 

KB PII tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menyerang Iran
