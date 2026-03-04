Menlu Sugiono Tegaskan Presiden Prabowo Ingin Jadi Penengah Konflik Timur Tengah

jakarta.jpnn.com - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan terkait situasi di Timur Tengah.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apa pun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan," kata Sugiono, Selasa (3/3).

Sugiono mengaku sudah memerintahkan Duta Besar RI di Teheran untuk mengambil langkah evakuasi segera apabila terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang meminta dipulangkan.

Sebab, saat ini konflik di Timur Tengah memang sedang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Sugiono mengatakan tidak semua WNI di wilayah terdampak menyatakan keinginan untuk dievakuasi. Namun, sebagian WNI di Iran bersedia dievakuasi sehingga pemulangan dilakukan secara bertahap.

Menurut Sugiono, situasi ke depan masih akan berkembang di Timur Tengah.

“Pemerintah akan terus mencermati dinamika yang terjadi,” ujar Sugiono.

Terkait upaya diplomatik, Sugiono mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.