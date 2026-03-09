JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Menteri Koperasi dan Ketum KB PII Tinnjau Stand Etawalin INRA Expo 2026

Menteri Koperasi dan Ketum KB PII Tinnjau Stand Etawalin INRA Expo 2026

Senin, 09 Maret 2026 – 14:55 WIB
Menteri Koperasi dan Ketum KB PII Tinnjau Stand Etawalin INRA Expo 2026 - JPNN.com Jakarta
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menutup Indonesian Ramadhan Expo (INRA) 2026 di Gedung Smesco, Jl. MT. Haryono, Jakarta, Minggu (8/3). Foto: Dok pribadi

jakarta.jpnn.com - Menteri Koperasi Ferry Juliantono meyakini Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibangun di desa-desa dan kelurahan-kelurahan di tanah air akan bisa membebaskan masyarakat dari praktik-praktik rentenir, pinjaman online (pinjol), dan tengkulak.

"Kopdes Merah Putih ini akan siapkan lembaga keuangan mikro yang akan memberikan alternatif supaya masyarakat tidak terjerat pinjol, judol, dan rentenir," kata Ferry saat menutup Indonesian Ramadhan Expo (INRA) 2026 di Gedung Smesco, Jl. MT. Haryono, Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut Ferry, nantinya Kopdes Merah Putih akan ada di 80.000 di desa-desa dan kelurahan di tanah air. 

Baca Juga:

Dalam waktu dua bulan mendatang, Kopdes Merah Putih sudah bisa beroperasi penuh.

Ferry memastikan Kopdes Merah Putih ini tidak dimaksudkan untuk mematikan gerai-gerai ritel modern yang sudah terlebih dahulu ada.

"Kita akan berkembang bersama-sama," tutur Ferry.

Baca Juga:

Dia pun menantang Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) dan ormas-ormas Islam lainnya untuk memanfaatkan Kopdes Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi yang baru.

Sebelumnya Ketua Umum KB PII Nasrullah Larada sebagai penyelenggara INRA Expo 2026 meyakini koperasi tidak sekadar perkumpulan usaha-usaha kecil, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi. 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meyakini Koperasi Desa Merah Putih bisa membebaskan masyarakat dari praktik-praktik rentenir, pinjaman online (pinjol)
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   menteri koperasi koperasi merah putih pertumbuhan ekonomi desa kelurahan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU