Sahroni Tidak Mau Terima Gaji DPR, Sumbangkan ke Kitabisa

Selasa, 10 Maret 2026 – 18:00 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku tidak akan lagi menerima gaji sebagai anggota dewan.

"Gaji tidak terima. Tidak tahu (jumlah, red) gaji saya juga berapa," kata Sahroni di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Dia pun memilih menyalurkan seluruh gaji per bulannya sebagai anggota DPR RI ke Kitabisa.

Menurut Sahroni, yayasan tersebut dikenal transparan dan terbuka. 

Sahroni menilai Kitabisa merupakan pihak yang lebih mengetahui soal orang-orang yang membutuhkan.

Dia pun akan meminta Sekretariat Jenderal DPR mengirim langsung gaji per bulannya ke rekening yayasan tersebut.

Dengan demikian, Sahrono tidak akan menerima sepeser pun gaji dari uang negara.

Menurut Sahroni, langkah itu dilakukan guna menghilangkan anggapan bahwa dia menggunakan uang rakyat.

