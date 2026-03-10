Ramadan 2026: 3 Tokoh Politik Papua Barat Daya Perkuat Silaturahmi dengan Buka Puasa Bersama

jakarta.jpnn.com - Ramadan dimanfaatkan oleh tokoh politik di Papua Barat Daya untuk mempererat silaturahmi melalui kegiatan buka puasa bersama yang berlangsung di RM Ratu Sayang, Kota Sorong.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat, santai dan penuh keakraban.

Tiga tokoh yang hadir dalam kesempatan tersebut ialah Oktasari Sabil dari Gerindra, Abdullah Gazam dari PKB dan Syafruddin Sabonnama dari PAN. Ketiganya terlihat berbincang santai sembari menunggu waktu berbuka puasa dan menikmati hidangan bersama.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi serta menjaga hubungan baik antar tokoh politik di daerah, terutama dalam suasana Ramadan yang identik dengan kebersamaan dan silaturahmi.

Ketua DPW PKB PBD Abdullah Gazam menyampaikan Ramadan merupakan momentum yang baik untuk memperkuat hubungan antarsesama, termasuk di kalangan tokoh politik.

“Ramadan mengajarkan kita tentang kebersamaan, saling menghargai dan mempererat silaturahmi. Pertemuan seperti ini penting untuk menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

“Pertemuan ini murni sebagai wadah silaturahmi dan buka puasa bersama mumpung Ramadan dan kebetulan sekali semuanya sedang berkumpul di Sorong,” kata Safruddin Sabonnama.

Oktasari Sabil mengatakan pertemuan tidak ubahnya seperti reuni.