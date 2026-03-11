Timur Tengah Membara, Pemerintah Imbau Masyarakat Tunda Umrah

JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 16:00 WIB
Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak, seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1448 Hijriyah/2026 Masehi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Foto: ANTARA/Andi Firdaus

jakarta.jpnn.com - Pemerintah mengimbau masyarakat menunda umrah karena konflik di Timur Tengah masih membara.

"Terkait keberangkatan umrah, masih dalam peraturan mengimbau untuk menunda keberangkatan karena eskalasi dari konflik,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (10/3).

Politikus Partai Gerindra itu tidak bisa memberikan kepastian terkait penarikan imbauan penundaan umrah.

“Kami tidak tahu perkembangannya seperti apa," ujar Dahnil.

Menurut Danhil, imbauan itu sebagai langkah mitigasi guna memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Danhil menyampaikan imbauan penundaan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Dia menjelaskan Kemenlu terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timut Tengah.

Menurut Dahnil, dinamika konflik yang terjadi saat ini masih sangat fluktuatif.

