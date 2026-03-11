JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik PP HIMMAH Ajak Seluruh Masyarakat Dukung Penuh Presiden Probowo Serukan Perdamaian Dunia

PP HIMMAH Ajak Seluruh Masyarakat Dukung Penuh Presiden Probowo Serukan Perdamaian Dunia

Kamis, 12 Maret 2026 – 00:01 WIB
PP HIMMAH Ajak Seluruh Masyarakat Dukung Penuh Presiden Probowo Serukan Perdamaian Dunia - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga perdamaian dunia di tengah meningkatnya konflik.

Sebab, saat ini situasi dunia sedang bergejolak akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menurut Razak, upaya Presiden Prabowo menjaga perdamaian dunia harus didukung.

Baca Juga:

"Di tengah situasi konflik global yang makin memanas, sebagai masyarakat kita wajib untuk bersatu dalam mendukung penuh Presiden Prabowo dalam ikhtiar serukan perdamaian dunia," kata Razak, Rabu (11/3).

Dia menambahkan perdamaian dunia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

"Dalam pembukaan UUD 1945 berbunyi Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," jelasnya. 

Baca Juga:

Razak menjelaskan prinsip fundamental dalam Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis adalah patuh kepada Allah SWT, rasul, dan pemimpin (ulil amri). 

"Pemimpin tertinggi kita Bapak Presiden Prabowo telah melakukan upaya berdiplomasi politik menyerukan perdamaian dunia. Mari sama-sama kita dukung bukti kepatuhan kita terhadap pemimpin," tambahnya. 

PP HIMMAH meminta masyarakat mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga perdamaian dunia di tengah meningkatnya konflik.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto pp himmah iran israel amerika serikat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU