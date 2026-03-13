JPNN.com Jakarta Politik Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Kena OTT KPK, 26 Orang Juga Ditangkap

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Kena OTT KPK, 26 Orang Juga Ditangkap

Jumat, 13 Maret 2026 – 22:15 WIB
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Kena OTT KPK, 26 Orang Juga Ditangkap - JPNN.com Jakarta
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/3). Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/3).

Selain Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, ada 26 orang lainnya yang terkena OTT KPK.

Meskipun sudah melakukan OTT, KPK belum mengungkap kasus yang menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

“Tim mengamankan sejumlah 27 orang. Salah satunya ialah Bupati Cilacap,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.

Budi mengatakan 26 orang lainnya yang tertangkap tangan terdiri dari aparatur sipil negara hingga pihak swasta.

“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana,” kata Budi.

Budi Prasetya mengatakan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lain yang ditangkap akan dibawa ke Gedung KPK.

“Nantinya tentu tim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/3).
TAGS   bupati cilacap ott kpk korupsi juru bicara kpk

