JPNN.com

Ketua Umum HIMALO Anggap Presiden Prabowo Benar-Benar Bela Palestina

Minggu, 15 Maret 2026 – 21:00 WIB
Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) menggelar buka puasa bersama warga Lombok di Wisma NTB, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/3). Foto: HIMALO

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) Karman BM melihat bergabungnya Indonesia dalam BOP merupakan strategi konkret pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan Palestina pascakonflik.

“Bergabungnya Indonesia dengan BOP menjadi langkah serius Presiden Prabowo untuk benar-benar hadir membela Palestina dibandingkan hanya mengecam aksi Israel tanpa upaya konkret,” katanya setelah acara buka puasa bersama warga Lombok di Wisma NTB, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/3).

Dia mengatakan Indonesia kini tidak hanya bisa melempar saran, tetapi menjadi pengambil putusan.

Baca Juga:

“Jika selama ini Indonesia hanya jadi pelempar saran di PBB, kini dengan bergabungnya di BOP bisa menjadi pengambil keputusan,” katanya.

Keuntungan berikutnya ialah keanggotaan memfasilitasi jalur resmi bagi bantuan kemanusiaan dan keterlibatan perusahaan atau tenaga ahli Indonesia dalam proyek pembangunan kembali Gaza yang didanai secara internasional.

“Itu juga bisa dibuktikan dengan rencana Indonesia mengirim 8 ribu pasakan perdamaian ke Palestina,” terang Karman.

Baca Juga:

Dia menilai Indonesia kini menjadi pemain utama untuk perdamaian di Palestina, setara dengan negara-negara besar lainnya, seperti AS, Turki, Arab Saudi, dan lainnya.

Menurut Karman, dengan status sebagai negara pendiri BOP, Indonesia memiliki daya tawar untuk menolak atau mengkritik kebijakan dewan itu jika dianggap melenceng dari prinsip keadilan bagi rakyat Palestina.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto israel palestina bop

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU