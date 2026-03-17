JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kepala Bakom Desak Usut Tuntas

Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kepala Bakom Desak Usut Tuntas

Selasa, 17 Maret 2026 – 03:00 WIB
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kepala Bakom Desak Usut Tuntas - JPNN.com Jakarta
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo. Foto: ANTARA/HO-Bakom RI.

jakarta.jpnn.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus diusut tuntas.

"Pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang menimpa Saudara Andrie Yunus,” kata Angga, Sabtu (14/3).

Dia menyebut tindakan kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum.

Baca Juga:

“Kami mengecam keras setiap tindakan kekerasan terhadap siapa pun,” kata Angga.

Angga mengharapkan korban bisa segera memperoleh penanganan medis yang optimal serta pulih dari dampak peristiwa tersebut.

"Pemerintah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai dalam kehidupan demokrasi,” kata Angga.

Baca Juga:

Menurut Angga, perbedaan pendapat adalah hal normal dalam demokrasi.

“Perbedaan pandangan tidak boleh dijawab dengan kekerasan," ujar Angga.

Kepala Bakom Angga Raka Prabowo meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus diusut tuntas.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   aktivis kontras air keras kepala bakom andrie yunus angga raka prabowo

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU