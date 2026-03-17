Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kepala Bakom Desak Usut Tuntas

jakarta.jpnn.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus diusut tuntas.

"Pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang menimpa Saudara Andrie Yunus,” kata Angga, Sabtu (14/3).

Dia menyebut tindakan kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum.

“Kami mengecam keras setiap tindakan kekerasan terhadap siapa pun,” kata Angga.

Angga mengharapkan korban bisa segera memperoleh penanganan medis yang optimal serta pulih dari dampak peristiwa tersebut.

"Pemerintah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai dalam kehidupan demokrasi,” kata Angga.

Baca Juga: Menlu Sugiono Tegaskan Presiden Prabowo Ingin Jadi Penengah Konflik Timur Tengah

Menurut Angga, perbedaan pendapat adalah hal normal dalam demokrasi.

“Perbedaan pandangan tidak boleh dijawab dengan kekerasan," ujar Angga.