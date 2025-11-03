Ketum GPA Apresiasi Kinerja Kapolri Persiapkan Arus Mudik Lebaran 2026

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo mempersiapkan arus mudik Lebaran 2026.

“Kapolri bersama seluruh jajaran telah menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik,” kata Aminullah, Rabu (18/3).

Aminullah menilai langkah-langkah strategis yang dilakukan Polri menunjukkan komitmen kuat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para pemudik.

Baca Juga: Ketum PP HIMMAH Apresiasi Buka Puasa Bersama Kapolri

“Persiapan yang matang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Aminullah.

Dia menyoroti berbagai upaya konkret yang telah dilakukan, seperti pendirian pos-pos pelayanan terpadu di sejumlah titik strategis jalur mudik.

Menurut dia, pos-pos itu tidak sekadar fasilitas pendukung, tetapi menjadi ruang kemanusiaan bagi para pemudik untuk beristirahat, melepas lelah, hingga mendapatkan layanan kesehatan dan informasi perjalanan.

“Pos pelayanan terpadu ini sangat membantu. Para pemudik bisa beristirahat dengan aman, mendapatkan layanan kesehatan, serta informasi terkini terkait kondisi lalu lintas. Ini langkah nyata yang patut diapresiasi,” tambahnya.

Aminullah juga menilai sinergi antara Polri dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pengamanan mudik tahun ini makin solid. Kolaborasi tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi kemacetan, kecelakaan, serta gangguan keamanan di jalur-jalur utama.