 DPR Anggap Wacana Gaji Pejabat Dipotong Usaha Prabowo Bangkitkan Sense Of Crisis

jakarta.jpnn.com - Wacana pemotongan gaji pejabat dianggap sebagai merupakan cara Presiden Prabowo Subianto membangkitkan sense of crisis atau kepekaan terhadap potensi krisis.

Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

Pejabat yang berpotensi terkena pemotongan gaji antara lain anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri.

Baca Juga: Akademisi Unram Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo dalam Kasus Aktivis KontraS

Rifqinizamy mengatakan wacana itu merupakan sinyal bagi seluruh pihak untuk menghadapi potensi krisis akibat dinamika global karena peperangan di Timur Tengah.

"Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi, terutama pascaperang di Timur Tengah itu tidak mudah,” kata Rifqinizamy, Rabu (25/3).

Rifqinizamy pun bisa memaklumi wacana efisiensi yang dilakukan pemerintah.

“Efisiensi menjadi kebutuhan kita semua," kata Rifqinizamy.

Rifqinizamy mengatakan saat ini bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan.