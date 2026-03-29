JPNN.com

DPR Anggap Wacana Gaji Pejabat Dipotong Usaha Prabowo Bangkitkan Sense Of Crisis

Minggu, 29 Maret 2026 – 18:00 WIB
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: ANTARA/HO-DPR.

jakarta.jpnn.com - Wacana pemotongan gaji pejabat dianggap sebagai merupakan cara Presiden Prabowo Subianto membangkitkan sense of crisis atau kepekaan terhadap potensi krisis.

Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

Pejabat yang berpotensi terkena pemotongan gaji antara lain anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri.

Rifqinizamy mengatakan wacana itu merupakan sinyal bagi seluruh pihak untuk menghadapi potensi krisis akibat dinamika global karena peperangan di Timur Tengah.

"Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi, terutama pascaperang di Timur Tengah itu tidak mudah,” kata Rifqinizamy, Rabu (25/3).

Rifqinizamy pun bisa memaklumi wacana efisiensi yang dilakukan pemerintah.

“Efisiensi menjadi kebutuhan kita semua," kata Rifqinizamy.

Rifqinizamy mengatakan saat ini bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto gaji pejabat dpr

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU