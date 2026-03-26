JPNN.com

Pemerintah usul Tambahan Dana Revitalisasi Sekolah Rp 89,5 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 – 16:00 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari (tengah) memberikan keterangan pada media terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (25/3/2026). Foto: ANTARA/Aditya Ramadhan/pri.

jakarta.jpnn.com - Anggaran untuk mendukung sasaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) di seluruh Indonesia akan ditingkatkan. 

Pemerintah sudah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 89,5 triliun untuk mendukung sasaran program itu.

"Saat ini masih dalam pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2026 melalui Kementerian Keuangan," ujar Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Rabu (25/3).

Baca Juga:

Langkah ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pendidikan nasional. Qodari menjelaskan target sasaran revitalisasi sekolah pada tahun 2026 mengalami lonjakan yang sangat signifikan.

Pada awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,1 triliun untuk menyasar 11.744 satuan pendidikan tahun 2026. 

Namun, komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas ditingkatkan jumlah sekolah yang akan direnovasi hingga mencapai 60.000 unit.

Baca Juga:

Qodari menegaskan peningkatan ini membuktikan perhatian besar Presiden Prabowo terhadap kualitas sarana dan prasarana belajar anak bangsa.

Dia menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor krusial tersebut.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   sekolah pemerintah qodari presiden prabowo prabowo subianto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU