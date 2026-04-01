Anggota DPR Sebut PP Tunas Investasi Masa Depan Generasi Bangsa

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania mengapresiasi keputusan pemerintah memberlakukan PP Tunas.

Menurut Dini Rahmania, PP Tunas adalah investasi karakter bagi masa depan bangsa.

Dini Rahmania menilai kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah strategis.

Tujuannya ialah untuk menjaga kualitas tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

"Saya memandang kebijakan ini bukan sekadar pembatasan, melainkan bentuk perlindungan dan investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak kita," kata Dini, Minggu (29/3).

Dini Rahmania mengatakan anak-anak membutuhkan ruang yang sehat untuk bertumbuh dan membangun identitas diri.

Selain itu, Dini Rahmania menyebut anak-anak memerlukan ruang yang sehat untuk memperkuat karakter di tengah arus digital yang begitu deras.

"Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh sebagai generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga kuat secara emosional, sosial, dan spiritual," kata Dini Rahmania.