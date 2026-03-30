Hasto Tegaskan Kemerdekaan Harus Diperjuangkan, Tidak Boleh Diingkari

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan politik luar negeri Indonesia mengusung prinsip bebas aktif.

Menurut Hasto, para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang sangat baik.

"Kemerdekaan Indonesia ialah menunjukkan suatu spirit pembebasan bagi bangsa-bangsa terjajah di Asia Afrika,” kata Hasto, Minggu (29/3).

Hasto mengatakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa harus betul-betul diperjuangkan.

“Tidak boleh diingkari," kata Hasto.

Hasto menambahkan kemerdekaan tidak boleh diingkari tindakan dari suatu negara superpower terhadap negara yang berdaulat.

Menurut dia, hal tersebut merupakan prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hasto menjelaskan pemerintah RI berdiri kokoh terhadap amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.