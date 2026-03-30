JPNN.com

Hasto Tegaskan Kemerdekaan Harus Diperjuangkan, Tidak Boleh Diingkari

Selasa, 31 Maret 2026 – 03:00 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat di Blitar, Jawa Timur, Minggu (29/3/2026). Foto: ANTARA/ HO-PDIP

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan politik luar negeri Indonesia mengusung prinsip bebas aktif.

Menurut Hasto, para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang sangat baik.

"Kemerdekaan Indonesia ialah menunjukkan suatu spirit pembebasan bagi bangsa-bangsa terjajah di Asia Afrika,” kata Hasto, Minggu (29/3).

Baca Juga:

Hasto mengatakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa harus betul-betul diperjuangkan.

“Tidak boleh diingkari," kata Hasto.

Hasto menambahkan kemerdekaan tidak boleh diingkari tindakan dari suatu negara superpower terhadap negara yang berdaulat.

Baca Juga:

Menurut dia, hal tersebut merupakan prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hasto menjelaskan pemerintah RI berdiri kokoh terhadap amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   hasto kristiyanto pdip presiden prabowo prabowo subianto megawati soekarnoputri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU