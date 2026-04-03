JPNN.com

3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Golkar Minta Pemerintah Ambil Langkah Tegas

Jumat, 03 April 2026 – 03:00 WIB
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: ANTARA/HO-PCB

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung buka suara setelah tiga prajurit TNI gugur di Lebanon.

Ahmad Doli Kurnia mendukung pemerintah mengambil langkah tegas setelah kejadian itu.

"Kita harus bersatu dan mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah dan sikap yang lebih tegas terhadap pihak mana pun yang melakukan kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa," kata Ahmad Doli Kurnia, Rabu (1/4).

Baca Juga:

Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Israel sudah beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter. 

Dia mengatakan lebih dari 8.300 serangan dilakukan Israel ke Palestina sepanjang September 2025.

Serangan itu berkaitan dengan pelanggaran mencakup genosida, pendudukan ilegal, hingga penggunaan kekuatan berlebihan.

Baca Juga:

"Melihat semua pelanggaran itu, kita sebagai bangsa berdaulat harus mengutuk keras aksi tersebut,” ujar Ahmad Doli Kurnia.

Menurut Ahmad Doli Kurnia, tindakan Israel mencederai nilai-nilai kemanusiaan. 

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   prajurit tni gugur lebanon golkar pemerintah Ahmad Doli Kurnia Tanjung

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU