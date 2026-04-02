Prabowo Beri Anabul, Presiden Korea Selatan Kaget

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi unik dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung.

Prabowo memberikan anak bulu (anabul) kepada Lee Jae Myung ketika melawat ke Korea Selatan.

Sekretaris Kabinet (Sekab) Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan Prabowo ke Korsel tidak hanya diwarnai agenda resmi kenegaraan.

Baca Juga: DPR Anggap Wacana Gaji Pejabat Dipotong Usaha Prabowo Bangkitkan Sense Of Crisis

Menurut Teddy, kunjungan itu juga momen hangat yang mencerminkan kedekatan personal antara pemimpin.

Teddy menjelaskan Presiden Prabowo memberikan sejumlah hadiah khas Indonesia hingga kejutan unik yang meninggalkan kesan mendalam.

"Diplomasi tidak hanya sekadar rapat dan agenda resmi, tetapi bagaimana hubungan personal antarpemimpin bisa terjalin dan membekas baik di hati," ujar Teddy, Kamis (2/4).

Baca Juga: Akademisi Unram Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo dalam Kasus Aktivis KontraS

Dalam kunjungan ke Korea Selatan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah kerajinan unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.

Di antaranya ialah keris Bali dan guci keramik khas Jawa Timur.