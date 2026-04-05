Kawasan Legislatif dan Yudikatif Prioritas Pembangunan IKN Nusantara

Minggu, 05 April 2026 – 06:00 WIB
Arsip foto - Pengunjung berswafoto di Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (26/12/2025). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

jakarta.jpnn.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada 2026.

Pembangunan itu mencakup sarana dan prasarana serta sosial superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN.

"Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif salah satu prioritas pada tahun ini," ujar Basuki, Kamis (2/4).

Otorita IKN juga terus menyiapkan berbagai fasilitas pendukung sebagai kesiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap dari Jakarta.

Di antaranya ialah hunian dan infrastruktur dasar di IKN.

"Kegiatan pada 2026 juga fokus pada perencanaan pembangunan kawasan dan pembinaan ASN," kata Basuki.

Basuki menjelaskan pemindahan ASN tidak hanya untuk tahun ini.

"Target pemindahan berlangsung secara bertahap hingga 2028," tambah Basuki.

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

