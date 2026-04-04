Presiden Prabowo Doakan Sukses, Mahasiswa Indonesia di Korea Sangat Terkesan

jakarta.jpnn.com - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan meninggalkan kesan mendalam bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di sana.

Salah satu mahasiswa yang merasa terkesan ialah Syifa Hana Agristya.

Mahasiswa S2 di University of Science and Technology (UST) Korea Selatan itu mendapatkan pesan spesial dari Prabowo.

"Beliau menyampaikan sukses selalu,” kata Syifa Hana Agristya dikutip dari BPMI Sekretariat Presiden, Rabu (1/4).

Syifa Hana Agristya menilai pesan itu merupakan bentuk perhatian dari Prabowo.

“Pesan itu sangat thoughtful (penuh perhatian, red) untuk saya,” kata Syifa Hana Agristya.

Syifa Hana Agristya juga mengaku termotivasi setelah mendapatkan pesan dari Prabowo.

“Memotivasi saya untuk segera menyelesaikan studi dan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi," kata Syifa Hana Agristya.