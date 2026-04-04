Arus Mudik-Balik Lebaran Terkendali, PP HIMMAH Apresiasi Polri

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengamankan dan melancarkan arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menyatakan keberhasilan ini merupakan bukti nyata profesionalisme dan dedikasi Polri dalam melayani masyarakat.

Berkat strategi pengaturan lalu lintas yang matang serta penyebaran personel di titik-titik rawan, perjalanan pulang kampung jutaan masyarakat bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan.

"Kami melihat Polri telah bekerja sangat keras dan profesional. Kehadiran anggota Polri di jalan raya tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memberikan pelayanan yang humanis kepada para pemudik. Hal ini patut kita apresiasi dan implementasi Polri melayani masyarakat," ujar Abdul Razak, Sabtu (4/4).

PP HIMMAH menilai koordinasi yang baik antara Polri dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, TNI, serta pemerintah daerah, menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan arus mudik tahun ini.

"Keberhasilan pengamanan arus mudik-balik tahun ini menunjukkan kesiapan Polri dalam menghadapi tantangan mobilitas masyarakat yang besar. Selain keamanan, aspek keselamatan berlalu lintas juga menjadi perhatian utama, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Razak.

Delaying system hingga pengaturan berbasis indikator situasi hijau, kuning dan merah mampu menjaga kelancaran arus kendaraan.

Distribusi arus balik, termasuk di lintasan Jawa-Bali, juga dinilai berjalan baik.