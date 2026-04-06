JPNN.com

Majelis Ormas Islam Berharap Masjid Al-Aqsa Dibuka untuk Umat Islam

Senin, 06 April 2026 – 18:00 WIB
Aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026). Aksi unjuk rasa tersebut sebagai belasungkawa terhadap tiga personel TNI yang gugur di Lebanon Selatan serta desakan membuka kembali Masjid Al-Aqsa bagi umat muslim. Foto: ANTARA/Risky Syukur/aa.

jakarta.jpnn.com - Majelis Ormas Islam (MOI) mendesak Masjid Al-Aqsa di Yerusalem kembali dibuka bagi umat Islam.

"Masjid Al-Aqsa saat ini sedang dikunci untuk kaum muslimin, sedangkan Yahudi boleh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa,” kata Ketua Presidium MOI KH Nazar Haris dalam aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Minggu (5/4).

Menurut Nazar Haris, kondisi itu harus digebrak di dunia Islam.

Baca Juga:

“Harus ada kesadaran dunia Islam," kata Nazar Haris.

Menurut dia, aksi yang dihadiri oleh ribuan orang itu merupakan bentuk desakan terhadap dunia internasional untuk segera membuka akses masjid tersebut bagi umat muslim.

"Membela, membebaskan, membuka dan memerdekakan Masjid Al-Aqsa untuk kaum muslimin,” kata Nazar Haris.

Baca Juga:

Nazar Haris menjelaskan desakan tersebut merupakan hal yang sangat penting.

“Pada hari ini, kami mengadakan aksi untuk memulai kesadaran di dunia Islam," tutur Nazar.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   masjid al aqsa ormas islam umat islam yerusalem hazar naris

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU