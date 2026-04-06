Panglima TNI: Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar Prajurit Berprestasi

jakarta.jpnn.com - Panglima TNI Agus Subiyanto menyebut Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar sebagai prajurit berprestasi.

Zulmi Aditya Iskandar gugur ketika menjalani misi kemanusiaan di Lebanon.

"Almarhum merupakan prajurit terbaik yang setiap menjalankan tugas selalu mendapat reward dari satuan,” kata Agus, Minggu (5/4).

Agus menyebut penugasan Mayor Zulmi ke Lebanon merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasinya sebagai prajurit.

“Reward tersebut berupa penugasan misi perdamaian ke luar negeri di Lebanon," ujar Agus.

Agus menyampaikan TNI kehilangan prajurit terbaik yang bertugas di satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Dia menjelaskan Mayor Zulmi menjalankan tugas pengawalan konvoi Combat Support Service Unit (CSSU) dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan.

Selain itu, Panglima TNI memastikan hak-hak keluarga almarhum telah disiapkan, termasuk santunan dari berbagai pihak.