Indonesia Hadapi Dinamika Global, Hasan Nasbi Sebut Provokasi ke Pemerintah Tidak Tepat

jakarta.jpnn.com - Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan provokatif terhadap pemerintah tidak tepat dikeluarkan pada saat ini.

Menurut Hasan Nasbi, saat ini pemerintah sedang menghadapi dinamika global.

Hasan Nasbi menjelaskan dalam kondisi saat ini persatuan sangat dibutuhkan.

Dengan demikian, bangsa Indonesia bisa mengatasi berbagai tantangan global.

"Ketika situasi ekonomi dunia kacau balau, situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja, cuaca panas di luar, ada banyak pertengkaran di luar negeri,” kata Hasan Nasbi, Minggu (5/4).

Hasan Nasbi menyoroti berbagai pernyataan provokatif yang dikeluarkan tokoh-tokoh di dalam negeri.

“Di dalam negeri, orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana," kata Hasan Nasbi.

Hasan mengaku miris menyaksikan pernyataan provokatif pimpinan lembaga survei yang diduga provokatif terhadap pemerintah.