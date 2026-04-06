Naik Tipis, Jumlah Pemilih di Banten 9.279.458 Orang

jakarta.jpnn.com - Jumlah pemilih di Provinsi Banten mencapai 9.279.458 orang pada awal 2026.

Data itu diambil berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) triwulan pertama tahun ini.

Anggota Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Banten A Munawar mengatakan seluruh KPU kabupaten/kota menyelesaikan rapat pleno terbuka terkait sinkronisasi data pemilih sejak awal tahun.

Setelah semua KPU kabupaten dan kota melakukan rapat pleno terbuka, jumlah pemilih pun didapatkan.

“Total pemilih tersebut terdiri atas 4.671.580 pemilih laki-laki dan 4.607.878 pemilih perempuan yang tersebar di delapan kabupaten/kota,” kata Munawar, Sabtu (4/4).

Dia menjelaskan data terbaru itu menunjukkan adanya kenaikan sebanyak 105.325 pemilih dibandingkan Desember 2025.

Saat itu jumlah pemilih di Provinsi Banten tercatat mencapai 9.174.133 orang.

Menurut Munawar, pembaruan data pemilih akan terus dilakukan secara konsisten sepanjang 2026.