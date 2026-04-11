Presiden Prabowo Sebut Ada Kelompok Tidak Mau Diajak Kerja Sama

Sabtu, 11 April 2026 – 18:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberi taklimat saat Rapat Kerja Pemerintah dengan Kabinet Merah Putih berserta seluruh Eselon I K/L dan Dirut BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Foto: Galih Pradipta/Antara

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menilai ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau diajak bekerja sama dengan pemerintah.

Menurut Prabowo, kelompok-kelompok itu juga merupakan warga negara Indonesia.

"Ada kelompok-kelompok di masyarakat yang mempunyai suatu sikap yang bisa dikatakan sangat tidak mau kerja sama,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Baca Juga:

Meskipun demikian, Prabowo tidak mempermasalahkan sikap kelompok-kelompok itu.

“Kita hormati, kita tidak ada masalah," kata Prabowo.

Presiden menggambarkan situasi tersebut melalui analogi pembangunan jembatan di sebuah desa.

Baca Juga:

Prabowo menuturkan terdapat kelompok yang memilih tidak terlibat ketika sebagian besar warga sepakat untuk bergotong royong membangun jembatan.

Menurut Presiden Prabowo, sikap tersebut tidak menjadi persoalan selama pihak yang tidak ikut serta tetap dihormati.

BERITA TERKAIT

