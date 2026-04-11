Presiden Prabowo Sebut Ada Kelompok Tidak Mau Diajak Kerja Sama

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menilai ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau diajak bekerja sama dengan pemerintah.

Menurut Prabowo, kelompok-kelompok itu juga merupakan warga negara Indonesia.

"Ada kelompok-kelompok di masyarakat yang mempunyai suatu sikap yang bisa dikatakan sangat tidak mau kerja sama,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Meskipun demikian, Prabowo tidak mempermasalahkan sikap kelompok-kelompok itu.

“Kita hormati, kita tidak ada masalah," kata Prabowo.

Presiden menggambarkan situasi tersebut melalui analogi pembangunan jembatan di sebuah desa.

Prabowo menuturkan terdapat kelompok yang memilih tidak terlibat ketika sebagian besar warga sepakat untuk bergotong royong membangun jembatan.

Menurut Presiden Prabowo, sikap tersebut tidak menjadi persoalan selama pihak yang tidak ikut serta tetap dihormati.