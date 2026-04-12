JPNN.com Jakarta

Presiden Prabowo: Kadang-Kadang Keras Kepala Juga Dibutuhkan

Minggu, 12 April 2026 – 18:00 WIB
Presiden Prabowo: Kadang-Kadang Keras Kepala Juga Dibutuhkan - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat di hadapan 800 pejabat negara mulai dari menteri sampai dengan eselon I kementerian/lembaga saat Rapat Kerja Pemerintah di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). FOTO: ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan sikap keras kepala dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan mempertahankan prinsip.

"Bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh," kata Presiden dalam taklimat saat Rapat Kerja Pemerintah dengan Kabinet Merah Putih berserta seluruh Eselon I K/L dan Dirut BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Presiden Prabowo tidak memungkiri dirinya dianggap keras kepala.

Meskipun demikian, Prabowo tidak mempermasalahkan anggapan itu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku harus menerima anggapan terhadap dirinya.

Prabowo pun sempat melontarkan candaan dengan mengetuk-ketuk kepalanya. 

"Saya coba pegang-pegang kepala saya keras enggak, nih," kata Prabowo seraya tertawa.

Prabowo lalu memberi contoh bangsa lain yang dinilai memiliki karakter serupa.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan sikap keras kepala dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan mempertahankan prinsip.
TAGS   presiden prabowo prabowo subianto partai gerindra keras kepala iran

