JPNN.com

Ketum GPA Apresiasi Polri Ungkap 755 Kasus Penyelewengan BBM dan Elpiji Bersubsidi, Bukti Nyata Jaga Masyarakat

Kamis, 09 April 2026 – 22:15 WIB
Ketua Umum PP GPA Aminullah Siagian. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) mengapresiasi Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim, atas keberhasilan mengungkap kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi.

Ketua Umum PP GPA Aminullah Siagian menyebut keberhasilan itu merupakan pencapaian luar biasa.

Menurut Aminullah, hal itu merupakan bagian upaya penegakan hukum di sektor energi.

Baca Juga:

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya Polri, Kapolri, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Syahardiantono dan khususnya Dittipidter Bareskrim Polri, atas keberhasilan membongkar 755 TKP kasus penyelewengan BBM dan elpiji bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia dengan total 672 tersangka yang ditangkap,” ujar Aminullah Siagian di Jakarta, Kamis (9/4).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menjaga hak masyarakat serta melindungi keuangan negara dari praktik-praktik ilegal yang merugikan rakyat.

Aminullah menilai penyelewengan BBM dan elpiji bersubsidi sebagai kejahatan serius yang berdampak luas.

Baca Juga:

Menurut dia, penyelewengan itu berdampak terhadap stabilitas ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat kecil.

Dia menjelaskan kasus itu adalah masalah besar.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   polri aminullah siagian bbm elpiji bareskrim

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU