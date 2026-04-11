JPNN.com

Sekjen PP HIMMAH: Pengadaan Motor Listrik SPPG Sudah Sesuai Aturan

Sabtu, 11 April 2026 – 08:00 WIB
Sekretaris Jenderal PP HIMMAH Sukri Soleh Sitorus. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menilai pengadaan kendaraan motor listrik di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dilakukan secara benar, layak, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Sekretaris Jenderal PP HIMMAH Sukri Soleh Sitorus meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi atau digiring ke dalam opini sesat yang menyesatkan.

"Kami menilai pengadaan motor listrik ini sudah dilakukan secara benar, tepat, dan sangat layak. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata serta analisis kebutuhan (need assessment) yang matang," kata Sukri, Jumat (10/4).

Dia mengatakan motor listrik sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas lapangan sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

"Penggunaan motor listrik ini juga selaras dengan upaya modernisasi alat kerja sekaligus mendukung program hemat energi yang ramah lingkungan," paparnya.

Sukri menekankan bahwa setiap tahapan pengadaan barang tersebut telah melalui perencanaan dan penilaian oleh Bapenas dan Menteri Keuangan. 

Dia juga menyebut mekanisme dan regulasi ketat, mulai perencanaan, penyusunan anggaran, hingga spesifikasi teknis.

"Jangan sampai isu ini kemudian dimanipulasi atau digiring ke arah opini sesat. Prosesnya sudah betul, sesuai prosedur, dan layak dilaksanakan," tegasnya.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   motor listrik sppg pp himmah menteri keuangan bappenas

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU