PSI Perkuat Struktur, Kaesang Pangarep: 2029 Tinggal Siap Perang

Senin, 13 April 2026 – 07:30 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan pengarahan dalam kegiatan Konsinyering Dewan Pimpinan Wilayah PSI di Jakarta, Minggu (12/4/2026). Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jakarta.jpnn.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai menyiapkan mesin politik untuk menghadapi Pemilu 2029.

Di antaranya ialah melalui penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meminta jajarannya menyelesaikan pembentukan struktur sampai tingkat paling bawah.

“Kalau bisa, akhir tahun ini udah selesai semua sampai tingkat desa supaya nanti di 2029 kita tinggal siap 'perang' saja,” kata Kaesang dalam Konsinyering Dewan Pimpinan Wilayah PSI di Jakarta, Minggu (12/4).

Kaesang mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan kader PSI tidak melupakan persiapan untuk verifikasi partai politik pada 2027.

"Sebelum nanti kita siap 'perang' di 2029, 2027 kita siap dulu untuk verifikasi," ujar Kaesang.

Anak bungsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjelaskan pembentukan struktur partai hingga tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) telah mencapai 74 persen atau sebanyak 5.372 unit di tingkat kecamatan.

Menurut dia, keberadaan struktur partai yang lengkap hingga ke desa menjadi kunci untuk memperkuat kesiapan PSI dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.

