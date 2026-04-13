Boni Hargens Anggap Pernyataan Saiful Mujani Tamparan Bagi Partai Politik

jakarta.jpnn.com - Pengamat politik Boni Hargens mengatakan perdebatan tentang makar harus dilandasi dengan pemikiran kuat mengenai ilmu politik.

Boni Hargens merujuk pernyataan Saiful Mujani beberapa waktu lalu.

Saat itu Saiful Mujani bersuara mengenai ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di luar mekanisme konstitusional.

"Soal apakah pembicaraan Pak Saiful Mujani masuk kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan yang harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," ujar Boni, Minggu (12/4).

Menurut dia, ditinjau dari ilmu politik, pernyataan Saiful bisa ditelaah dari perspektif yang berbeda, yakni perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.

Dari perspektif negara, Boni menjelaskan pernyataan Saiful merupakan pra-kondisi menuju revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.

Boni mengatakan, dalam perspektif masyarakat sipil, pernyataan tersebut merupakan kebebasan berpendapat.

Ucapan Saiful Mujani juga dianggap bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik.