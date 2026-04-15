Ajak Tokoh Nasional Gabung PSI, Grace Natalie: Semua Orang Pemegang Saham

jakarta.jpnn.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka peluang bagi tokoh-tokoh nasional untuk bergabung.

Tujuannya ialah untuk memperkuat kepengurusan partai di berbagai daerah.

"PSI terus menantikan dan dengan tangan terbuka menunggu bergabungnya tokoh-tokoh yang lain," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie di sela kegiatan Konsinyering Dewan Pimpinan Wilayah PSI di Jakarta, Minggu (12/4).

Grace Natalie mengatakan PSI merupakan partai yang terbuka bagi semua kalangan.

“PSI adalah partai superterbuka. Semua orang diterima, semua orang adalah pemegang saham,” kata Grace Natalie.

Grace Natalie menjelaskan PSI tidak dimiliki kelompok tertentu.

“Partai ini bukan partai keluarga, bukan partai sekelompok orang segelintir orang saja,” ujar Grace Natalie.

Grace juga mengapresiasi para tokoh nasional yang telah bergabung dengan PSI.