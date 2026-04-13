Anggota DPR Minta Pemerintah Beri Tunjangan ke Petugas Imigrasi Perbatasan
jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi XIII DPR Franciscus Maria Agustinus Sibarani memberikan perhatian besar kepada petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Franciscus Maria mendorong pemerintah memberikan tunjangan kepada petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana bagi para petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Menurut Franciscus Maria, penguatan pengawasan keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara.
Penguatan pengawasan juga bertujuan memastikan kepastian hukum.
Franciscus Maria juga menyoroti beratnya tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
“Oleh karena itu, kami di Komisi XIII memandang dukungan sarana-prasarana dan tunjangan terhadap petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” kata Franciscus Maria, Minggu (12/4).
Franciscus Maria menilai meningkatnya lalu lintas orang belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan di lapangan.
Anggota Komisi XIII DPR Franciscus Maria Agustinus Sibarani memberikan perhatian besar kepada petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News