Bahlil Lahadalia: Golkar Harus Makin Kompak, Tidak Boleh Terpecah

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengimbau semua kader menjaga kekompakan.

Dia menyampaikan pesan itu saat Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (11/4).

"Partai Golkar ke depan harus makin kompak dan tidak boleh terpecah,” kata Bahlil.

Bahlil Lahadalia menilai musda menjadi momentum memperkuat soliditas partai.

Menteri ESDM itu mengatakan musda harus digunakan untuk menentukan arah kepemimpinan ke depan.

"Siapa pun yang terpilih harus mampu merangkul semua pihak," kata Bahlil.

Menurut Bahlil Lahadalia, musda tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi.

Bahlil menyebut musda harus menghasilkan keputusan strategis bagi kemajuan partai.