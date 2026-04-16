Dari FYP ke Keyakinan: Peran Algoritma dalam Preferensi Politik Gen Z

jakarta.jpnn.com - Oleh: Ignatius Dimie

Media sosial sekarang menjadi salah satu sarana bagi para masyarakat melihat seberapa jauh politik di Indonesia berjalan.

Mulai dari informasi pemilu beberapa tahun silam, pengesahan kebijakan baru, kasus korupsi, dan masih banyak lagi.

Gen Z kini menjadi generasi mudayang aktif dalam penggunaan media sosial. Tentu nya sebagai calon penerus bangsa, anak muda harus mengenal politik sejak awal.

Kini mereka banyak yang sudah memiliki preferensi tentang politik berkat tontonan media sosial.

Tontonan yang mereka lihat diatur oleh algoritma. Secara singkat algoritma merupakan sistem tontonan yang diatur berdasarkan jumlah tontonan, durasi, akun yang diikuti, jumlah like dan masih banyak lagi.

Algoritma dibuat bertujuan, ingin membuat penonton nyaman menghabiskan waktu di aplikasi tersebut.

Pada intinya, tanpa kita sadari algoritma ditentukan oleh tontonan-tontonan yang sering kita lihat.