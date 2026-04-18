JPNN.com

Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Sukseskan Program Prabowo

Selasa, 21 April 2026 – 03:00 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan saat melantik pengurus DPW dan DPD PAN se-NTB dan Rakerwil PAN NTB di Mataram, Jumat (17/4/2026). Foto: ANTARA/Nur Imansyah.

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengajak seluruh kader di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang karib disapa Zulhas itu juga meminta para kader PAN menyukseskan program Prabowo.

“Saya minta bupati dan anggota dewan dari PAN ikut membantu,” ujar Zulkifli Hasan seusai pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se-NTB serta Rapat Kerja Wilayah PAN NTB di Mataram, Jumat (17/4).

Baca Juga:

Dia menyebut sejumlah program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, dan kampung nelayan.

Program lainnya ialah Makan Bergizi Gratis (MBG), ketersediaan pupuk bagi petani, hingga pengentasan kemiskinan.

Menurut dia, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini relatif aman meskipun situasi global sedang tidak stabil.

Baca Juga:

“Beras kita surplus, produksi telur, ikan, dan sayur juga mencukupi. Insyaallah kebutuhan pangan aman hingga tahun depan,” katanya.

Selain mendukung program pemerintah pusat, Zulkifli Hasan juga meminta kader PAN di daerah untuk menyelaraskan dan menyukseskan program pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

zulkifli hasan kader pan presiden prabowo prabowo subianto mbg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU