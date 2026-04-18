Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Sukseskan Program Prabowo

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengajak seluruh kader di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang karib disapa Zulhas itu juga meminta para kader PAN menyukseskan program Prabowo.

“Saya minta bupati dan anggota dewan dari PAN ikut membantu,” ujar Zulkifli Hasan seusai pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se-NTB serta Rapat Kerja Wilayah PAN NTB di Mataram, Jumat (17/4).

Dia menyebut sejumlah program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, dan kampung nelayan.

Program lainnya ialah Makan Bergizi Gratis (MBG), ketersediaan pupuk bagi petani, hingga pengentasan kemiskinan.

Menurut dia, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini relatif aman meskipun situasi global sedang tidak stabil.

“Beras kita surplus, produksi telur, ikan, dan sayur juga mencukupi. Insyaallah kebutuhan pangan aman hingga tahun depan,” katanya.

Selain mendukung program pemerintah pusat, Zulkifli Hasan juga meminta kader PAN di daerah untuk menyelaraskan dan menyukseskan program pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.