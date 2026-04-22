Megawati Soekarnoputri: Perempuan Cahaya Penerang Peradaban Bangsa

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan perempuan mempunyai tugas sejarah sebagai cahaya penerang bagi peradaban bangsa.

Pernyataan Megawati tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April.

Menurut Megawati Soekarnoputri, perempuan tidak hanya berjuang untuk emansipasi melalui kesetaraan gender.

“Namun, juga pembebasan perempuan dari penindasan politik, ekonomi, dan budaya," kata Megawati, Selasa (21/4).

Megawati mengatakan setiap peringatan Hari Kartini selalu menghadirkan pesan tentang daya hidup perjuangan perempuan Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

Dia pun mengingatkan kembali sejarah perjuangan perempuan Indonesia pada 25 Juni 1933.

Menurut Megawati Soekarnoputri, perjuangan perempuan saat itu visioner.

Dia menilai semangat perempuan Indonesia kala itu menyala dalam melawan struktur yang tidak adil akibat kapitalisme dan imperialisme.