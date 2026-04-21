Wapres Gibran Soroti Penerangan Minim Sekolah di Mimika

Kamis, 23 April 2026 – 03:00 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabumimg Raka meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (21/4/2026). Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabumig Raka menyoroti minimnya penerangan di salah satu kelas di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Gibran menyoroti hal itu meninjau Sentra Pendidikan di Mimika, Selasa (21/4).

Saat itu Gibran mengunjungi SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA Negeri 5 Sentra Pendidikan.

Anak mantan Prsiden Joko Widodo (Jokowi) itu berinteraksi langsung dengan para siswa dan tenaga pendidik.

"Gelap sekali ruangan kelasnya. Listriknya mati, Pak Guru?" tanya Gibran.

Sambil melihat langit-langit kelas, Gibran menyadari hanya ada satu lampu yang berfungsi dalam ruangan itu sehingga tampak kurang cahaya meskipun jendela sudah dibuka.

Dalam tinjauannya, Gibran mengunjungi sejumlah fasilitas kelas, termasuk laboratorium IPA dan informatika.

Saat berada di laboratorium informatika, Gibran menaruh perhatian pada materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa kelas 10 SMA tersebut, khususnya terkait program materi formula para Microsoft Excel.

BERITA TERKAIT

