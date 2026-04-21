Pengamat Politik Hendri Satrio Apresiasi Pola Komunikasi Seskab Teddy

Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi pola komunikasi yang dilakukan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Menurut Hendri Satrio, komunikasi yang dilakukan Teddy menjadi bukti bahwa pemerintah mencoba dekat dengan rakyat.

Diketahui, Seskab Teddy berburu buku lawas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (19/4). Momen itu diabadikan dan diunggah oleh akun Instagram resmi Seskab @teddy_hq.

Dalam video itu Teddy tengah memilah koleksi buku bekas di antara lapak-lapak pedagang.

"Tidak ada klaim macam-macam, tidak ada kalimat politis yang ditempel-tempel, cuma pergi beli buku di akhir pekan seperti orang kebanyakan,” kata Hensa, Senin (20/4).

“Kalau pola seperti ini yang terus dijalankan, ya, saya kira publik juga lama-lama akan merasakan bedanya," kata Hensa.

Hensa juga tidak memandang negatif kata "pencitraan."

Baginya, membangun citra positif adalah bagian yang sah dari komunikasi publik seorang pejabat negara.