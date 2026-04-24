Ketum PP GPA Apresiasi Kinerja Polri Ungkap 223 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Shahar Diantono atas keberhasilan mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di berbagai wilayah Indonesia.

Aminullah menilai langkah cepat dan tegas aparat penegak hukum tersebut menunjukkan komitmen nyata negara dalam melindungi hak masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah yang sangat bergantung pada distribusi energi bersubsidi.

“Keberhasilan Polri bersama stakeholder terkait dalam mengungkap 223 kasus hanya dalam kurun waktu 13 hari merupakan capaian luar biasa. Ini bukti keseriusan negara hadir melindungi subsidi agar tepat sasaran,” ujar Aminullah di Jakarta, Jumat (24/4).

Baca Juga: PP GPA Apresiasi MoU Polri dan Komdigi dalam Penanganan Kejahatan Digital

Menurut Aminullah, operasi yang berlangsung pada 17 hingga 20 April 2026 tersebut berhasil mengamankan sebanyak 330 orang tersangka.

Selain itu, aparat juga menyita barang bukti berupa ratusan ribu liter solar subsidi serta ribuan tabung gas LPG yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan ilegal.

Aminullah menjelaskan bahwa praktik penyalahgunaan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan terorganisir yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Baca Juga: Ketum GPA Desak Pemerintah Adili Pemilik Perusahaan Pelanggar Izin Kawasan Hutan dan SDA

Ia menyoroti berbagai modus operandi yang digunakan para pelaku, mulai dari pembelian berulang di SPBU untuk mengakumulasi BBM subsidi, penggunaan truk tangki berkapasitas besar, manipulasi barcode, hingga dugaan keterlibatan oknum petugas di lapangan.

“Modus-modus ini menunjukkan adanya pola yang sistematis dan terstruktur. Karena itu, penanganannya tidak bisa setengah-setengah. Harus dibongkar sampai ke akar, termasuk jika ada keterlibatan oknum aparat atau pihak lain,” tegasnya.