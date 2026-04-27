Tanggapi Isu Pajak, TB Hasanuddin Sebut Selat Malaka Beda dengan Terusan Suez

jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin merespons isu penerapan pajak di Selat Malaka.

Menurut TB Hasanuddin, Selat Malaka berbeda dengan Terusan Suez ataupun Panama.

TB Hasanuddin menjelaskan Selat Malaka merupakan perairan alami yang secara tradisional digunakan untuk pelayaran internasional.

Dia mengatakanTerusan Suez atau Panama merupakan jalur yang bersifat buatan dan diatur melalui perjanjian khusus.

Menurut dia, wacana penerapan pajak di selat itu berpotensi menimbulkan konflik baru.

"Dampaknya tidak hanya pada reputasi Indonesia, tetapi juga berpotensi memicu respons negatif dari komunitas internasional,” kata TB Hasanuddin, Jumat (24/4).

Menurut TB Hasanuddin, ada kemungkinan terjadi boikot.

“Sebab, dianggap melanggar hukum internasional," kata Hasanuddin.