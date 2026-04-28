Perbaiki 1.800 Titik Perlintasan Kereta Api, Pemerintah Anggarkan Rp 4 Triliun

jakarta.jpnn.com - Pemerintah akan menganggarkan dana Rp 4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api (KA).

“Anggaran selalu sumbernya sama (APBN),” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (28/4).

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan perbaikan lintasan kereta api menjadi bagian dari program kerja pemerintah pada 2026.

Dia menjelaskan anggaran bersumber dari pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sebab, Kemenhub merupakan pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana perkeretaapian.

“Dari kami (BP BUMN) juga ada bujet juga, tetapi dari pemerintah, kan, Kemenhub yang memang prasarana (perkeretaapian),” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa.

Tujuannya ialah untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik.