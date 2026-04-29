Presiden Prabowo Target 288 Ribu Sekolah Diperbaiki Sampai 2028

Rabu, 29 April 2026 – 13:00 WIB
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada wartawan usai peninjauan ke SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026) Foto: ANTARA/Prisca Triferna

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan mempercepat perbaikan sekolah di penjuru Indonesia.

Prabowo menargetkan 288 ribu sekolah selesai diperbaiki pada 2028.

Dia mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan menyelesaikan perbaikan 70 ribu sekolah.

Pada 2025, pemerintah melakukan perbaikan terhadap 17 ribu sekolah.

"Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100 ribu (sekolah, red)," kata Presiden Prabowo, Rabu (29/4).

Prabowo menyebut Indonesia memiliki sekitar 288 ribu sekolah yang tersebar penjuru daerah. 

Perbaikan 87 ribu sekolah ditargetkan selesai pada akhir tahun nanti.

"Kalau 100 ribu di tahun 2027, 100 ribu di tahun 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki," kata Presiden Prabowo.

