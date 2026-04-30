JPNN.com Jakarta Politik Presiden Prabowo Minta Pejabat dan Intelektual Tidak Patriotik Mundur

Presiden Prabowo Minta Pejabat dan Intelektual Tidak Patriotik Mundur

Kamis, 30 April 2026 – 15:00 WIB
Presiden Prabowo Minta Pejabat dan Intelektual Tidak Patriotik Mundur - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap II yang dipusatkan di Kilang Pertamina RU IV CIlacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Foto: ANTARA/Idhad Zakaria/wsj/am.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat maupun intelektual yang tidak memiliki jiwa patriotisme mundur dari jabatannya.

"Pilih, bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain,” kata Prabowo, Rabu (29/4).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku tidak akan memberikan kelonggaran kepada pejabat yang tak patriotis.

“Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku tidak akan memberikan tempat kepada pejabat yang tidak patriotik.

“Sepintar apa pun kau, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain," kata Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan kepintaran para ilmuwan maupun teknokrat seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Jangan kepandaian itu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat maupun intelektual yang tidak memiliki jiwa patriotisme mundur dari jabatannya.
