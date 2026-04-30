Presiden Prabowo Persilakan Pihak yang Ingin Kabur Pergi ke Yaman

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto merespons pihak-pihak yang ingin meninggalkan Indonesia.

Dia mempersilakan pihak-pihak yang ingin kabur itu mewujudkan keinginannya.

"Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kau kabur aja ke sana,” kata Prabowo, Rabu (29/4).

Prabowo tidak mempermasalahkan pihak yang ingin kabur ke luar negeri.

“Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur ke mana?” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta pihak yang ingin kabur membaca situasi Indonesia.

“Hei, orang-orang pintar. Bukalah berita, lihatlah,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, saat ini kondisi Indonesia masih baik.