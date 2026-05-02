JPNN.com Jakarta Politik Ratusan Tokoh Ikut Hari Buruh 2026, Bursah Zarnubi: Pekerja Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi

Ratusan Tokoh Ikut Hari Buruh 2026, Bursah Zarnubi: Pekerja Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi

Sabtu, 02 Mei 2026 – 15:10 WIB
Ratusan Tokoh Ikut Hari Buruh 2026, Bursah Zarnubi: Pekerja Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi - JPNN.com Jakarta
Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat penting pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh 2026 di Jakarta, Jumat (1/5/). Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat penting pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh 2026 di Jakarta, Jumat (1/5/).

Kegiatan tersebut diinisiasi tokoh aktivis senior peristiwa Malari Hariman Siregar bersama aktivis nasional yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi. 

Para tokoh yang datang antara lain Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Ketua Tim Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie.

Acara berlangsung hangat dan penuh refleksi kebangsaan.

Para tokoh menyoroti pentingnya peran buruh dalam pembangunan nasional menuju negara industri yang maju dan berdaya saing.

Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengatakan peringatan Hari Buruh Internasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh Indonesia.

Menurutnya, buruh merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional, terutama di tengah cita-cita Indonesia untuk menjadi negara industri yang kuat di masa depan.

"Peringatan Hari Buruh ini sangat penting karena buruh dan pekerja adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Burzah.

Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat penting pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh 2026 di Jakarta, Jumat (1/5/).
