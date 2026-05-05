Dudung Tegaskan KSP Akan Awasi Program Prioritas Pemerintah

jakarta.jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya akan ikut mengawasi program-program prioritas pemerintah.

Dudung mengatakan Kantor Staf Presiden (KSP) juga akan ikut mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Selain itu, KSP juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan di lapangan.

Menurut Dudung, pihaknya akan membantu memperkuat koordinasi antarkementerian/lembaga.

"Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan program kesejahteraan lainnya terus dipantau pelaksanaannya,” kata Dudung, Sabtu (2/5).

Dudung menjelaskan pihaknya mendorong percepatan penyelesaian hambatan.

“(Caranya, red) melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Dudung.

Dudung menjelaskan KSP ingin memastikan penerapan program sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.