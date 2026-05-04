Hasto Sebut Penentuan Ambang Batas Parlemen Libatkan Dialog Parpol

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto buka suara tentang penentuan angka ideal parliamentary threshold.

Menurut Hasto, penentuan dilakukan melalui mekanisme dialog dengan partai politik lain.

Hasto menjelaskan partai nonparlemen juga dilibatkan dalam dialog.

Dia mengatakan penentuan angka ideal ambang batas parlemen juga didasarkan pada kajian mendalam.

“Berapa angka yang ideal? Itu akan dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian,” kata Hasto, Minggu (3/5).

Hasto mengatakan era Reformasi telah menghasilkan beberapa kali pemilu.

“Preferensi rakyat terhadap partai politik seharusnya makin solid,” kata Hasto.

Dia menjelaskan setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing terkait besaran ambang batas parlemen yang tengah diusulkan.