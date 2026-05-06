Politikus Golkar Sebut MBG Usaha Tingkatkan Kualitas SDM

Rabu, 06 Mei 2026 – 03:00 WIB
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam kegiatan serap aspirasi di Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (1/5/2026). Foto: ANTARA/HO-DPR RI

jakarta.jpnn.com - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran untuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Jadi, ini (MBG) bagian dari intervensi pemerintah dalam untuk tingkatkan kualitas SDM," katanya, Sabtu (2/5).

Ketua Komisi XI DPR itu berkaca dari pengalaman masa kecilnya.

“Zaman saya dahulu masih harus bayar SPP, berangkat ke sekolah juga tanpa sarapan,” kata dia.

Dia mengatakan saat ini anak-anak tidak hanya cukup makan.

Gizinya juga dipikirkan negara,” katanya.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi negatif terkait kebijakan pemerintah.

“Kalau orang di TikTok bilang Indonesia gelap, jangan percaya,” ujarnya.

