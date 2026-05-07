DPR Dorong Pembentukan Kanwil Imigrasi di Papua Tengah
jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi XIII DPR Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Tengah di Nabire.
Menurut dia, pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi akan membuat pengawasan orang asing lebih mudah.
Selain itu, pelayanan keimigrasian bisa lebih dekat dengan warga setempat.
Yan Permenas Mandenas mengatakan wilayah Provinsi Papua Tengah merupakan daerah pertambangan yang melibatkan banyak tenaga kerja asing (TKA).
Dia menilai pembentukan Kanwil di wilayah harus segera dilakukan.
“Papua Tengah ini daerah otonomi yang kami prioritaskan untuk pembentukan Kanwil Imigrasi di Papua Tengah,” kata Yan, Sabtu (2/5).
Dia mengaku telah melaporkan rencana ini kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemenimipas).
“Permintaan untuk penambahan Kanwil ini menjadi prioritas kami,” kata Yan.
